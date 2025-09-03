Бесплатное жилье для переселенцев в Кировоградской области предоставляется благодаря государственным и международным инициативам.

Бесплатное жилье для переселенцев в Кировоградской области доступно для украинцев разных категорий, сообщает Politeka.

Право на получение жилья имеют военнослужащие, внутренне перемещенные лица, люди с инвалидностью, дети-сироты и те, кто лишен родительской опеки, семьи погибших защитников и граждане, чьи дома разрушены из-за боевых действий. Закон о жилищном фонде социального назначения определяет порядок предоставления соцжилья, однако получение квартиры может занимать длительное время из-за необходимости сбора документов и ожидания своей очереди.

Для переселенцев государство предлагает новые или отремонтированные квартиры в безопасных регионах и служебные помещения на временной основе. Приоритет предоставляется семьям с детьми, пожилым и лицам с инвалидностью. Военные могут получить новостройки или дом, восстановленный за счет бюджета или доноров.

Программа «єВідновлення» обеспечивает компенсации в форме сертификатов на новые квартиры или финансирование строительства для тех, чьи дома пострадали от войны. Инициатива «єОселя» направлена ​​на военных, педагогов, медиков и ученых и предусматривает ипотеку под 3%, в то время как другие граждане пользуются ставкой 7%. Максимальная площадь по программе составляет 52,5 м2 на одного и 21 м2 на каждого члена семьи.

Дополнительно программа «Доступне житло» позволяет компенсировать до 30% стоимости квартиры, а остальное покрыть собственными средствами или кредитом.

Итак, бесплатное жилье для переселенцев в Кировоградской области предоставляется благодаря государственным и международным инициативам, которые охватывают разные категории населения, обеспечивая крышу над головой в условиях войны и помогая стабилизировать быт переселенцев.

