Правительство ввело в Черниговской области и других регионах денежную помощь для ВПЛ трудоспособного возраста.

Внутриперемещенные лица трудоспособного возраста могут получить "седьмую" денежную помощь для ВПЛ в Черниговской области в размере 2 тыс. грн, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказал глава ВСК ВР по вопросам защиты прав ВПЛ и других лиц Павел Фролов.

Правительство ввело в Черниговской области и других регионах денежную помощь для ВПЛ трудоспособного возраста, которая предусматривает дополнительную финансовую поддержку для тех переселенцев, которые после переезда официально трудоустроились или зарегистрировались как физические лица-предприниматели (ФЛП) и в течение всего шести месяцев продолжали работать без перерыва.

Как сообщил председатель Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам защиты прав ВПЛ Павел Фролов, эта единовременная выплата составляет размер одной месячной помощи, то есть 2 тысячи гривен. Основная цель программы состоит в стимулировании официального трудоустройства и самозанятости переселенцев трудоспособного возраста, а также в обеспечении стабильного дохода их семей.

Важно подчеркнуть, что дополнительная выплата не начисляется автоматически всем переселенцам. Получить ее могут только лица, подтвердившие непрерывную работу или ведение предпринимательской деятельности в течение всего периода шести месяцев после перемещения.

Ранее базовая денежная помощь в Черниговской области на проживание начислялась ежемесячно в течение шести месяцев без дополнительных стимулов, однако новая инициатива правительства предусматривает финансовый бонус, поощряющий стабильную занятость и повышающий уровень социальной поддержки трудоспособного населения среди ВПЛ.

Для переселенцев это означает реальную возможность получить еще одну месячную выплату, которая поможет покрыть расходы по аренде жилья, коммунальные услуги и ежедневные потребности семьи. Программа также стимулирует официальное трудоустройство и развитие самозанятости среди переселенцев, что в долгосрочной перспективе будет способствовать укреплению их финансовой и социальной самостоятельности.

