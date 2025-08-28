Місцеві мешканці вже відчули на собі підвищення тарифів у Львові, тож розповідаємо про це детальніше.

Підвищення тарифів у Львові торкнулося як вартості електроенергії для окремих споживачів, так і розцінок на проїзд у громадському транспорті, повідомляє Politeka.

Підвищення тарифів у Львові набрало чинності з 1 серпня для бізнесу, а зміни впливають на вечірні години, з 17:00 до 23:00.

За повідомленням 24 Каналу, це зробили для того, щоб забезпечити можливість комерційного імпорту електроенергії в пікові години, зменшити аварійний дефіцит у системі та залучити додаткові обсяги електроенергії з ЄС на конкурентних умовах.

З 1 серпня граничні ціни для бізнесу зростуть наступним чином: на ринку добу наперед з 17:00 до 23:00 - з 9 000 до 15 000 гривень за мегават-годину; на внутрішньодобовому - з 17:00 до 23:00 - з 9 000 до 15 000 грн.

На балансуючому - з 17:00 до 23:00 - з 10 000 до 16 000 грн. Ціна для населення залишиться без змін і становитиме 4,32 до жовтня 2025 року.

Крім електроенергії, підвищення тарифів у Львові відбулося й у громадському транспорті. Із 1 червня вартість проїзду з "ЛеоКарт" зросла до 17 грн, при оплаті банківською карткою - до 20, а готівкою - залишилася 25.

Студенти платитимуть 8,5 гривні. Перевезення багажу коштуватиме 17 при безготівковому розрахунку і 25 готівкою, штраф за незавалідований квиток становитиме 400.

Представники Львівської міської ради пояснюють, що дані розцінки є економічно обґрунтованим. Вони дозволяють покривати витрати на перевезення, включаючи пальне, запчастини та технічне обслуговування. В іншому випадку перевізники або банкрутуватимуть, або відмовлятимуться від перевезень.

Джерело: 24 канал

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про підвищення тарифів на комунальні послуги в липні.

Також Politeka писала про безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів: кому гарантовано нададуть допомогу.

Крім того, Politeka розповідала про виплати для ВПО: які документи потрібні для оформлення допомоги.