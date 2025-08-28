Местные жители уже почувствовали на себе повышение тарифов во Львове, так что рассказываем об этом подробнее.

Повышение тарифов во Львове затронуло как стоимость электроэнергии для отдельных потребителей, так и цены на проезд в общественном транспорте, сообщает Politeka.

Повышение тарифов во Львове вступило в силу с 1 августа для бизнеса, а изменения влияют на вечерние часы с 17:00 до 23:00.

По сообщению 24 Канала, это было сделано для того, чтобы обеспечить возможность коммерческого импорта электроэнергии в пиковые часы, уменьшить аварийный дефицит в системе и привлечь дополнительные объемы электроэнергии из ЕС на конкурентных условиях.

С 1 августа предельные цены для бизнеса возрастут следующим образом: на рынке сутки вперед с 17:00 до 23:00 – с 9 000 до 15 000 гривен за мегаватт-час; на внутрисуточном – с 17:00 до 23:00 – с 9 000 до 15 000 грн.

На балансирующем – с 17:00 до 23:00 – с 10 000 до 16 000 грн. Цена для населения останется без изменений и составит от 4,32 до октября 2025 года.

Помимо электроэнергии повышение тарифов во Львове произошло и в общественном транспорте. С 1 июня стоимость проезда с "ЛеоКарт" выросла до 17 грн, при оплате банковской картой – до 20, а наличными – осталась 25.

Студенты будут платить 8,5 гривны. Перевозка багажа будет стоить 17 при безналичном расчете и 25 наличными, штраф за незавалидованный билет составит 400.

Представители Львовского городского совета объясняют, что данные расценки экономически обоснованны. Они позволяют покрывать расходы по перевозке, включая горючее, запчасти и техническое обслуживание. В противном случае перевозчики либо будут банкротиться, либо отказываться от перевозок.

Источник: 24 канал

