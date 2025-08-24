Підвищення тарифів на комунальні послуги в Харківській області відклали, але не всюди, тож розповідаємо, кому таки доводиться платити більше.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Харківській області не торкнеться Харкова, однак стосується однієї з громад, повідомляє Politeka.

У липні жителі регіону отримають рахунки за старими цінами. Проте у деяких населених пунктах все ж таки доводиться платити більше. Йдеться про Височанську громаду.

Тут підвищення тарифів на комунальні послуги в Харківській області відбулося ще у квітні. Люди платять 52 гривні за кубометр води, а каналізація коштує 38 гривень 56 копійок. Усе через зростання витрат на електрику, оплату праці та через зношеність старих систем.

Місцева влада нагадує, що у разі складнощів із оплатою можна оформити субсидію. Це хоч трохи зменшить фінансове навантаження.

А от в обласному центрі все без змін: люди продовжують віддавати 16.3 за кубометр холодної води. Каналізація є обходиться у 8.48. У сумі це 24.52 за кожен кубометр.Для решти споживачів діють вищі розцінки. За воду потрібно заплатити 39 гривень, а за водовідведення 18.79 за куб.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Харківській області не торкнулися і гарячої води. Її вартість коливатиметься від 80.62 до 93.22. Все залежить від того, хто постачальник, та чи є у будинку сушарки.

Окрім цього, газ станом на липень також не зрушив з місця. Вартість коливається від 7.96 до 7.99. Для тих, хто не має лічильника, розрахунки ведуться інакше. Якщо в оселі є централізоване гаряче водопостачання, то платитимуть від 26.11 до 26.21 на одну людину.

Щодо електроенергії, тут також усе стабільно. Кабінет Міністрів постановив залишити вартість кіловат-години на рівні 4.32. Зміни не плануються, принаймні найближчим часом.

