Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области отложили, но не везде, поэтому рассказываем, кому приходится платить больше.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области не коснется Харькова, однако касается одной из общин, сообщает Politeka.

В июле жители региона получат счета по старым ценам. Однако в некоторых населенных пунктах все же приходится платить больше. Речь идет о Высочанской общине.

Здесь повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области произошло еще в апреле. Люди платят 52 гривны за кубометр воды, а канализация стоит 38 гривен 56 копеек. Все из-за роста затрат на электричество, оплаты труда и износа старых систем.

Местные власти напоминают, что в случае сложностей с оплатой можно оформить субсидию. Это мало-мальски уменьшит финансовую нагрузку.

А вот в областном центре все без изменений: люди продолжают отдавать 16.3 за кубометр холодной воды. Канализация обходится в 8.48. В сумме это 24.52 за каждый кубометр. Для остальных потребителей действуют более высокие расценки. За воду нужно заплатить 39 гривен, а за водоотвод 18.79 за куб.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области не коснулось и горячей воды. Ее стоимость будет колебаться от 80.62 до 93.22. Все зависит от того, кто поставщик, и есть ли в доме сушилки.

Кроме того, газ по состоянию на июль также не сдвинулся с места. Стоимость колеблется от 7.96 до 7.99. Для тех, у кого нет счетчика, расчеты ведутся иначе. Если в доме есть централизованное горячее водоснабжение, то будут платить с 26.11 до 26.21 на одного человека.

Что касается электроэнергии, то здесь все стабильно. Кабинет Министров постановил оставить стоимость киловатт-часа на уровне 4.32. Изменения не планируются, по крайней мере, в ближайшее время.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о повышении тарифов на коммунальные услуги в июле.

Также Politeka писала о бесплатных продуктах для ВПЛ и пенсионеров: кому гарантированно окажут помощь.

Кроме того, Politeka рассказывала о выплатах для ВПЛ: какие документы нужны для оформления помощи.