У Чернігівській області в період із 29 по 31 липня 2025 року будуть застосовуватися локальні графіки відключення світла.

У "Чернігівобленерго" попередили, які графіки відключення світла діятимуть у регіоні протягом 29-31 липня 2025 року, пише Politeka.

У межах Остерської територіальної громади на ці дні плануються ремонтні роботи на повітряних лініях електропередачі. Через це у вівторок, 29 липня, запроваджуються часткові графіки відключення світла:

в місті Остер (по вул. Богдана Хмельницького, 44 – з 8:00 до 20:00 (повторяться також 30 і 31 числа), по вулицях В.А. Бондаренка, Героїв 66-ї бригади – з 9:00 до 18:00);

в селі Крехаїв по вул. Березнева та Партизанська – з 9:00 до 18:00.

У середу, 30 числа, знеструмлення відбудуться з 9 до 18 години в селі Крехаїв по вул. Богданенка, Лисинівська, Лесі Українки, Набережна, провулку Пісчаний, повідомляє Politeka.

у четвер без електроенергії знову залишиться частина мешканців Остра (вул. Довженка, Ковальська, Коваля, Хутірська).

Також протягом наступних днів графіки відключення світла запроваджуються на території Коропської громади в Чернігівській області. Знеструмлення з 8:00 до 19:00 частково зачеплять такі населені пункти:

29 липня – Вільне, Тарасівка, Атюша, Накот, Рождественське, Синявка;

30 – Бужанка, Вишеньки, Вільне, Тарасівка, Райгородок, Атюша, Накот, Рождественське, Синявка, Риботин;

31 – Билка.

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