В Черниговской области в период с 29 по 31 июля 2025 года будут применяться локальные графики отключения света.

В "Черниговоблэнерго" предупредили, какие графики отключения света будут действовать в регионе в течение 29-31 июля 2025 года, пишет Politeka.

В пределах Остерской территориальной общины в эти дни планируются ремонтные работы на воздушных линиях электропередачи. Поэтому во вторник, 29 июля, вводятся частичные графики отключения света:

в городе Остер (по ул. Богдана Хмельницкого, 44 – с 8:00 до 20:00 (повторятся также 30 и 31 числа), по улицам В.А. Бондаренко, Героев 66-й бригады – с 9:00 до 18:00);

в селе Крехаев по ул. Березневая и Партизанская – с 9:00 до 18:00.

В среду, 30 числа, обесточения состоятся с 9 до 18 часов в селе Крехаев по ул. Богданенко, Лисиновская, Леси Украинки, Набережная, переулок Песчаный, сообщает Politeka.

в четверг без электроэнергии снова останется часть жителей Остра (ул. Довженко, Ковальская, Коваля, Хуторская).

Также в течение следующих дней графики отключения света вводятся на территории Коропской общины в Черниговской области. Обесточения с 8:00 до 19:00 частично затронут следующие населенные пункты:

29 июля – Свободное, Тарасовка, Атюша, Накот, Рождественское, Синявка;

30 – Бужанка, Вишенки, Вольное, Тарасовка, Райгородок, Атюша, Накот, Рождественское, Синявка, Рыботин;

31 – Билка.

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