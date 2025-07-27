На наступному тижні – з 28 липня по 3 серпня 2025 року – в Сумській області знову будуть застосовуватися графіки відключення світла.

Графіки відключення світла в Сумській області протягом 28 липня-3 серпня будуть повʼязані з проведенням ремонтних робіт в електромережах у регіоні, пише Politeka.

Зокрема повідомляється, що у вівторок, 29 липня, графіки відключення світла у звʼязку з ремонтом комплексних трансформаторних підстанцій 998 та 506 діятимуть приблизно з 8:00 до 16:30 у селі Верхня Сироватка по вулицях Краснопільський шлях, 8 Березня, Замостянська, Привітна, Райдужна, Харківська, Центральна, Зарічна, Гната Хоткевича, Вишнева, площа Козацької Слави.

У межах Степанівської селищної територіальної громади в Сумській області планові знеструмлення, як повідомляє Politeka, відбудуться:

у вівторок із 9:00 до 16:30 у селі Чернецьке;

у пʼятницю, 1 серпня, з 8:00 до 15:15 в селищі Степанівка по вул. Квітнева, Заозерна, Конотопська, Конотопський Шлях, Мацака, Сонячна, Степанівська, Центральна, Ювілейна, Юнака.

У середу, 30 липня, з 8:00 дл 16:30 графіки відключення світла будуть застосовуватися в населених пунктах Садівської громади: Терешківка (вул. Надʼярна, Шкільна) та Великі Вільми (вул. Травнева).

Крім того, 1 серпня, часткові знеструмлення в Сумській області заплановано з 8:00 до 15:00 в населених пунктах Недригайлів, Віхове та Луки. Це повʼязано з виконанням ремонтних робіт на повітряній лінії електропередачі.

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