Мешканцям варто завчасно підготуватися до графіка відключення світла у Дніпрі та області 28 і 29 липня.

Графік відключення світла у Дніпрі та області 28 і 29 липня повідомляє про планові роботи, які вплинуть на електропостачання у кількох населених пунктах регіону, передає Politeka.

У Дніпрі 28 липня з 08:00 до 18:00 тимчасово припинять подачу енергії за адресами: вулиця Братів Горобців, будинки 28, 47, 49; Кедрова, 47; Надії Алексєєнко, 108, 112; Професора Герасюти, 1; а також Робоча, 79А.

У місті Жовті Води в цей же день з 14:00 до 18:00 заплановані роботи за адресою вулиця Промислова, 4. Наступного дня, 29 числа, з 07:30 до 18:30 відключення торкнуться значно більшої кількості вулиць Жовтих Вод, серед яких Вереснева (будинки 1, 2, 4-14, 16-25, 27-29, 31-50, 52-58, 60-70, 72, 74), Волошкова (будинки 2-5, 7-19 непарні), Наукова (1-9, 11, 13-19), Сергія Федорченка (1-5, 7-9, 11-19 непарні, 25-31 непарні).

А також: Соборна (1, 1А, 1Б, 2, 2А, 3, 3А, 3Б, 3В, 4-16, 16А, 17-33, 35, 39-57 непарні, 85), Футбольна (1-5, 5А, 6-11, 14, 18-30, 32, 33, 35-39, 41-44, 46, 47, 49-55, 57-76, 78, 82-88 парні, 90А), а також провулки Медовий (1-5, 7, 8), Родинний (2, 2А, 2Б, 2В, 29), роз’їзд Тищенко, вулиці Григорія Сковороди, Данила Нечая, Донбасівська, Жовторічанська, Калинова, Кооперативна, Мостова, Набережна, Поштова та Ярова.

Криворізький район 28 липня з 07:30 до 18:00 зазнає знеструмлень за такими адресами: у місті Кривий Ріг — Жовтонога, будинки 51А та 139, а також у селі Широка Дача — Вишнева, 81. Причиною планових робіт є проведення капітального ремонту електромереж, усунення дефектів та технічне обслуговування обладнання.

Мешканцям варто завчасно підготуватися до графіка відключення світла у Дніпрі та області 28 і 29 липня.

Останні новини України:

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпрі: ціни планують підняти в 1,6 раза, на що можуть зрости плаітжки.

Як повідомляла Politeka, Виплати для ВПО в Дніпропетровській області: допомогу можуть припинити, названо головну причину.