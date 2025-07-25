Право на отримання безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі мають особи, які належать до певних категорій та відповідють важливим умовам.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі видають в Сіверодонецькому гуманітарному хабі, проте допомога надається при дотриманні певних умов, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомила прес-служба хабу на своєму каналі в Телеграм.

Для внутрішньо переміщених осіб із Луганської області, які перебувають на обліку в Сіверодонецькому гуманітарному хабі, триває видача гуманітарної допомоги у формі безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі. Допомога надається благодійною організацією "GEM Ukraine" у партнерстві з фондом Howard G. Buffett Foundation.

Право на отримання допомоги мають особи, які належать до таких категорій:

люди з інвалідністю;

пенсіонери - особи віком від 60 років;

сім’ї з дітьми віком до 14 років.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі видаються на одну родину, тому під час звернення важливо мати оригінали документів на всіх членів сім’ї. Це дозволить підтвердити склад родини та забезпечити належну реєстрацію допомоги.

Графік видачі допомоги:

понеділок – четвер: з 10:00 до 16:00;

п’ятниця: з 10:00 до 15:00.

Місце видачі: проспект Петра Калнишевського, 27-К, Палац культури "Металург".

Контактні номери для отримання додаткової інформації:

Нуль дев'ять сім — вісімсот тринадцять — сімдесят один — сорок дев’ять

Нуль п’ять нуль — п’ятсот тридцять три — сорок два — дев’яносто шість

Отримувачів закликали завчасно підготувати необхідні документи та дотримуватись встановленого графіка, аби уникнути черг і затримок. Якщо у вас є знайомі, які належать до вказаних категорій, поділіться з ними цією інформацією — це допоможе тим, хто справді потребує підтримки.

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