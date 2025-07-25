Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре выдают в Северодонецком гуманитарном хабе, однако помощь оказывается при соблюдении определенных условий, сообщает Politeka.net.
Об этом сообщила пресс-служба хаба на своем канале в Телеграмме.
Для внутренне перемещенных лиц из Луганской области, состоящих на учете в Северодонецком гуманитарном хабе, продолжается выдача гуманитарной помощи в форме бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Днепре. Поддержка оказывается благотворительной организацией "GEM Ukraine" в партнерстве с фондом Howard G. Buffett Foundation .
Право на получение помощи имеют лица, относящиеся к следующим категориям:
- люди с инвалидностью;
- пенсионеры – лица в возрасте от 60 лет;
- семьи с детьми младше 14 лет.
Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре выдаются на одну семью , поэтому при обращении важно иметь оригиналы документов на всех членов семьи. Это позволит подтвердить состав семьи и обеспечить надлежащую регистрацию.
График выдачи помощи:
- понедельник – четверг: с 10:00 до 16:00;
- пятница: с 10:00 до 15:00.
Место выдачи: проспект Петра Калнышевского, 27-К, Дворец культуры "Металлург".
Контактные номера для получения дополнительной информации:
- Ноль девять семь - восемьсот тринадцать - семьдесят один - сорок девять
- Ноль пять ноль – пятьсот тридцать три – сорок два – девяносто шесть
Получателей призвали заблаговременно подготовить необходимые документы и соблюдать установленный график, чтобы избежать очередей и задержек. Если у вас есть знакомые, относящиеся к указанным категориям, поделитесь с ними этой информацией — это поможет тем, кто действительно нуждается в поддержке.
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