Право на получение бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Днепре имеют лица, принадлежащие к определенным категориям и соответствующие важным условиям.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре выдают в Северодонецком гуманитарном хабе, однако помощь оказывается при соблюдении определенных условий, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщила пресс-служба хаба на своем канале в Телеграмме.

Для внутренне перемещенных лиц из Луганской области, состоящих на учете в Северодонецком гуманитарном хабе, продолжается выдача гуманитарной помощи в форме бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Днепре. Поддержка оказывается благотворительной организацией "GEM Ukraine" в партнерстве с фондом Howard G. Buffett Foundation .

Право на получение помощи имеют лица, относящиеся к следующим категориям:

люди с инвалидностью;

пенсионеры – лица в возрасте от 60 лет;

семьи с детьми младше 14 лет.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре выдаются на одну семью , поэтому при обращении важно иметь оригиналы документов на всех членов семьи. Это позволит подтвердить состав семьи и обеспечить надлежащую регистрацию.

График выдачи помощи:

понедельник – четверг: с 10:00 до 16:00;

пятница: с 10:00 до 15:00.

Место выдачи: проспект Петра Калнышевского, 27-К, Дворец культуры "Металлург".

Контактные номера для получения дополнительной информации:

Ноль девять семь - восемьсот тринадцать - семьдесят один - сорок девять

Ноль пять ноль – пятьсот тридцать три – сорок два – девяносто шесть

Получателей призвали заблаговременно подготовить необходимые документы и соблюдать установленный график, чтобы избежать очередей и задержек. Если у вас есть знакомые, относящиеся к указанным категориям, поделитесь с ними этой информацией — это поможет тем, кто действительно нуждается в поддержке.

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