Жителям следует заранее подготовиться к графику отключения света в Днепре и области 28 и 29 июля.

График отключения света в Днепре и области 28 и 29 июля сообщает о плановых работах, которые окажут влияние на электроснабжение в нескольких населенных пунктах региона, передает Politeka.

В Днепре 28 июля с 08:00 до 18:00 временно прекратят подачу энергии по адресам: улица Братьев Воробьев, дома 28, 47, 49; Кедровая, 47; Надежды Алексеенко, 108, 112; Профессора Герасюты, 1; а также Рабочая, 79А.

В городе Желтые Воды в этот же день с 14:00 до 18:00 запланированы работы по адресу улица Промышленная, 4. На следующий день, 29 числа, с 07:30 до 18:30 отключения коснутся значительно большего количества улиц Желтых Вод, среди которых Сентябрьская 27-29, 31-50, 52-58, 60-70, 72, 74), Волошкова (дома 2-5, 7-19 нечетные), Научная (1-9, 11, 13-19), Сергея Федорченко (1-5, 7-9,-1.

А также: Соборна (1, 1А, 1Б, 2, 2А, 3, 3А, 3Б, 3Б, 4-16, 16А, 17-33, 35, 39-57 нечет, 85), Футболна (1-5, 5А, 6-11, 14, 18-30, 32, 33, 35-39, 41-44, 46, 47, 49-55, 57-76, 78, 82-88 четный, 90А), а также переулки Медовый (1-5, 7, 8), Родной (2, 2А, 2Б, 2Б, 29), выезд Тищенко, Григорий Сковороды, Даниил Нечая, Донбассовская, Жовторичанская, Улицы Калинова, Кооперативная, Мостовая, Набережная, Почтовая и Ярова.

Криворожский район 28 июля с 07:30 до 18:00 испытывает обесточивания по таким адресам: в городе Кривой Рог - Жовтонога, дома 51А и 139, а также в селе Широкая Дача - Вишневая, 81. Причиной плановых работ является проведение капитального ремонта электроэнергии.

Жителям следует заранее подготовиться к графику отключения света в Днепре и области 28 и 29 июля.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Выплаты для ВПЛ в Днепропетровской области: украинцам объяснили, как восстановить утраченную помощь.

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепре: цены планируют поднять в 1,6 раза, на что могут вырасти платежи.

Как сообщала Politeka, Выплаты для ВПЛ в Днепропетровской области: помощь могут прекратить, названа главная причина.