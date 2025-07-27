На следующей неделе – с 28 июля по 3 августа 2025 года – в Сумской области снова будут применяться графики отключения света.

Графики отключения света в Сумской области в течение 28 июля – 3 августа будут связаны с проведением ремонтных работ в электросетях в регионе, пишет Politeka.

В частности, сообщается, что во вторник, 29 июля, графики отключения света в связи с ремонтом комплексных трансформаторных подстанций 998 и 506 будут действовать примерно с 8:00 до 16:30 в селе Верхняя Сыроватка по улицам Краснопольский путь, 8 Марта, Замостянская, Приветная, Радужная, Харьковская, Заречная, Гната Хоткевича, Вишневая, площадь Казацкой Славы.

В рамках Степановской поселковой территориальной общины в Сумской области плановые обесточения, как сообщает Politeka, состоятся:

во вторник с 9:00 до 16:30 в селе Чернецкое;

в пятницу, 1 августа, с 8:00 до 15:15 в поселке Степановка на ул. Апрельская, Заозерная, Конотопская, Конотопский Шлях, Мацака, Солнечная, Степановская, Центральная, Юбилейная, Юнака.

В среду, 30 июля, с 8:00 дл 16:30 графики отключения света будут применяться в населенных пунктах Садовской общины: Терешковка (ул. Надьярная, Школьная) и Великие Вильмы (ул. Майская).

Кроме того, 1 августа, частичные обесточения в Сумской области запланированы с 8:00 до 15:00 в населенных пунктах Недригайлов, Вехово и Луки. Это связано с выполнением ремонтных работ по воздушной линии электропередачи.

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