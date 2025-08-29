Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области уже ощутимо бьет по местным жителям, так что рассказываем об этом подробнее.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области коснулось бюджетных учреждений и отдельных потребителей и уже ощутимо отражается на их счетах, сообщает Politeka.

Как проинформировали в Телеграмм-канале Лозовского городского совета, с 1 апреля в обществе установили новую цену на воду для бюджетных учреждений и других потребителей в размере 60,70 гривен за кубический метр.

Для местных жителей стоимость осталась без изменений. Как объяснил руководитель КП "Лозоваводосервис" Александр Марченко, повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области связано с ростом закупочной стоимости воды от КП "Харьковводоканал", которая теперь составляет 17,66 гривен за кубический метр.

Поэтому предприятие ежемесячно несет дополнительные расходы около 800 тысяч гривен. Чтобы избежать ущерба, расценки для отдельных категорий потребителей пришлось пересмотреть.

Абонплата и стоимость водоотвода остаются без изменений, подчеркнули в горсовете. Разницу в стоимости планируется покрывать за счет бюджета общины. Ситуация на КП "Тепловодосервис" похожа, ведь там тоже стоимость для населения останется стабильной, а компенсацию за дополнительные расходы предприятие также будет просить из бюджета.

Кроме этого, повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области коснулось и Высочанского общества. С апреля там начали действовать новые расценки: 52 грн за куб водоснабжения и 38,56 за водоотвод.

Такое решение обосновано ростом затрат на электроэнергию, оплату труда и износом сетей. Местные власти советуют людям, которые не могут платить больше, обращаться за субсидиями, чтобы получить поддержку.

