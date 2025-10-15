Последующая денежная помощь для ВПЛ в Одесской области будет приостановлена ​​до момента прохождения проверки.

Переселенцы могут остаться без денежной помощи для ВПЛ в Одесской области, поэтому до 1 ноября 2025 они должны пройти физическую идентификацию, пишет Politeka.net.

Стало известно, кому из украинцев придется пройти эту процедуру.

Отдельные категории внутренне перемещенных лиц должны обязательно пройти процедуру физической идентификации, чтобы получать государственную денежную помощь для ВПЛ в Одесской области.

Речь идет о гражданах, которые пользовались этой поддержкой в ​​период с февраля 2022 по июнь 2025 года. Для подтверждения статуса и сохранения права на выплаты необходимо пройти ее до 1 ноября 2025 года.

Как сообщают в профильных ведомствах, физическая идентификация является важным условием для продолжения государственной поддержки. В случае, если человек не явится на процедуру или не подтвердит свое лицо в срок, все последующие выплаты будут приостановлены до момента прохождения проверки.

Процедура физической идентификации относится к нескольким основным категориям получателей государственной поддержки. Среди них:

малообеспеченные семьи, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах и получают ежемесячное пособие для ВПЛ в Одесской области от государства;

семьи, воспитывающие детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки;

лица с инвалидностью, в том числе имеющие инвалидность с детства, а также дети с инвалидностью;

граждане, достигшие пенсионного возраста, но не имеющие достаточного страхового стажа для получения пенсии;

опекуны, приемные родители и воспитатели детских домов семейного типа, получающие денежное вознаграждение за уход;

лица, которые ухаживают за тяжелобольными, престарелыми или нетрудоспособными членами семьи;

семьи, в составе которых есть дети, страдающие тяжелыми хроническими или редкими заболеваниями.

Физическая идентификация предполагает подтверждение личности и проверку факта проживания на подконтрольной правительству территории. Это помогает государству поддерживать точность данных о получателях социальной помощи, предотвращать двойные начисления и обеспечивать справедливое распределение средств.

