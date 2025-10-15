Размер государственного социального пособия для пенсионеров и других категорий населения в Киевской области определяется в зависимости от прожиточного минимума.

Право на социальную денежную помощь в Киевской области имеют некоторые пенсионеры и граждане, отвечающие определенным критериям и находящиеся в сложных жизненных обстоятельствах, пишет Politeka.

В первую очередь такая выплата назначается лицам, не получающим пенсий или социальных выплат, в том числе предоставляемых в качестве компенсации ущерба, причиненного повреждением здоровья на производстве.

Также право на назначение пособия имеют малообеспеченные граждане, если их среднемесячный доход за последние шесть календарных месяцев не превышает прожиточный минимум, установленный для лиц, потерявших трудоспособность. В 2025 году этот показатель составляет 2361 грн.

Дополнительная помощь может быть назначена следующим категориям:

лицам, достигшим 65 лет и не имеющим права на получение пенсии;

лицам с инвалидностью I группы, не получающим пенсионные выплаты;

детям умершего кормильца, в том числе родившимся в течение 10 месяцев после смерти кормильца, если на момент его смерти он не имел необходимого страхового стажа для назначения пенсии лицу с инвалидностью III группы.

Размер государственной социальной помощи определяется в зависимости от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, и устанавливается в следующих пропорциях:

50% - на троих и более детей умершего кормильца;

120% - на двоих детей умершего кормильца;

100% - для лиц с инвалидностью I группы, женщин, которым присвоено звание "Мать-героиня", а также на одного ребенка умершего кормильца;

80% - с инвалидностью II группы;

60% - с инвалидностью III группы;

30% достигли возраста, определенного в статье 1 Закона Украины «О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью».

Как оформить

Подать заявление на назначение социальной помощи можно несколькими удобными способами:

через уполномоченных лиц территориального общества;

в ЦНАПе (Центре предоставления административных услуг);

в сервисном центре Пенсионного фонда;

через вебпортал электронных услуг или мобильное приложение ПФУ;

через государственный портал "Дия".

Источник: На пенсии.

