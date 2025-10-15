Обмеження руху транспорту в Черкасах на цих ділянках спрямоване на безпечне проведення робіт та мінімізацію незручностей для мешканців міста.

Обмеження руху транспорту в Черкасах оголошене на двох ділянках міста у зв’язку з проведенням ремонтних та будівельних робіт, повідомляє Politeka.

Сьогодні на засіданні виконавчого комітету розглянули кілька важливих питань, що стосуються життєдіяльності Черкас, повідомив міський голова Анатолій Бондаренко.

Члени виконкому ухвалили тимчасову заборону пересування вулицею Гуржіївською — від Гоголя до бульвару Шевченка. Обмеження діятиме з 14 жовтня до 8 листопада на період проведення ремонтних робіт на тепловій мережі, що виконує ВП «Черкаська ТЕЦ» ПАТ «Черкаське хімволокно».

Крім того, тимчасово обмежено рух Руськополянським проїздом між вулицями Академіка Корольова та Якубовського. Роботи з прокладання кабельної лінії виконує ТОВ «МЕТАБУД-М». Рух перекриють із 14 до 24 жовтня, щоб забезпечити безпечне виконання робіт та уникнути аварійних ситуацій.

Міська влада закликає водіїв і пішоходів враховувати зміни в організації руху, планувати маршрути заздалегідь та дотримуватися тимчасових знаків і обмежень. Обмеження руху транспорту в Черкасах на цих ділянках спрямоване на безпечне проведення робіт та мінімізацію незручностей для мешканців міста. Після завершення ремонтних і будівельних заходів проїзд відновлять у звичному режимі, а дорожній рух на вказаних ділянках знову стане доступним.

До слова, у Черкаській області також повідомляли про новий графік руху поїздів.

Тепер, щоб дістатися, наприклад, з Христинівки, Тального, Шполи чи Сміли до Харкова, доведеться спершу їхати до Києва і лише там пересідати на інший пасажирський склад, який довезе до потрібного населеного пункту.

