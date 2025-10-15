Ограничение движения транспорта в Черкассах на этих участках направлено на безопасное проведение работ и минимизацию неудобств жителям города.

Ограничение движения транспорта в Черкассах объявлено на двух участках города в связи с проведением ремонтных и строительных работ, сообщает Politeka.

Сегодня на заседании исполнительного комитета было рассмотрено несколько важных вопросов, касающихся жизнедеятельности Черкасс, сообщил городской голова Анатолий Бондаренко.

Члены исполкома приняли временный запрет на передвижение по улице Гуржиевской — от Гоголя до бульвара Шевченко. Ограничение будет действовать с 14 октября по 8 ноября на период проведения ремонтных работ на тепловой сети, выполняемой ОП «Черкасская ТЭЦ» ПАО «Черкасское химволокно».

Кроме того, временно ограничено движение по Русскополянскому проезду между улицами Академика Королева и Якубовского. Работы по прокладке кабельной линии выполняет ООО «МЕТАСТРОЙ-М». Движение перекроют с 14 по 24 октября, чтобы обеспечить безопасное выполнение работ и избежать аварийных ситуаций.

Городские власти призывают водителей и пешеходов учитывать изменения в организации движения, планировать маршруты заранее и соблюдать временные знаки и ограничения. Ограничение движения транспорта в Черкассах на этих участках направлено на безопасное проведение работ и минимизацию неудобств жителям города. После завершения ремонтных и строительных мероприятий проезд возобновят в обычном режиме, а дорожное движение на указанных участках снова станет доступным.

К слову, в Черкасской области также сообщалось о новом графике движения поездов.

Теперь, чтобы добраться, например, из Христиновки, Тального, Шполы или Смели в Харьков, придется сначала ехать в Киев и только там пересаживаться на другой пассажирский состав, который довезет до нужного населенного пункта.

