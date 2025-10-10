Місцевим мешканцям варто знати про новий графік руху поїздів у Черкаській області, що вплине на зручність пересування.

У жовтні запроваджено новий графік руху поїздів у Черкаській області, який передбачає скасування низки рейсів, повідомляє Politeka.

Про це проінформував авор каналу "Залізничні магістралі" Олег Васильєв на своїй сторінці у Фейсбук. Він уточнив, що новий графік руху поїздів у Черкаській області стосується маршрутів, що сполучають наш регіон з Харківщиною і Дніпропетровщиною.

У повіомленні також вказано, що це змусить жителів Черкаської області шукати нові шляхи, аби дістатися до потрібного міста. Новий графік руху поїздів передбачає, що з 8 жовтня скасували №65/66 Харків - Умань, а також більше не курсуватиме №165 Харків - Черкаси.

За словами експерта, рейс Харків - Умань не дожив навіть до свого трирічного ювілею. "Укрзалізниця" пояснює, що обидва маршрути мали великі збитки, попри стабільний попит серед пасажирів, які щодня користувалися прямим сполученням.

Тепер, щоб дістатися, наприклад, з Христинівки, Тального, Шполи чи Сміли до Харкова, доведеться спершу їхати до Києва і лише там пересідати на інший пасажирський склад, який довезе до потрібного населеного пункту.

"Укрзалізниця" констатує, що середня вартість квитка на скасовані рейси становила близько 300 гривень, але компанія все одно змушена була відмовитися від маршруту через нерентабельність.

Держава не дозволяє підвищувати тарифи, тож залізниця позбавляється збиткових рейсів, навіть якщо вони мають попит. Насправді, як каже експерт, проблема нерентабельності стосується багатьох маршрутів.

Навіть популярні пасажирські склади до Буковеля, на яких компанія робить акцент, залишаються збитковими, адже магістральні тепловози тягнуть вагони, а тарифи на квитки, що коливаються від 200 до 350 гривень, не покривають витрат.

