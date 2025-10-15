Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области стало вынужденным шагом по обеспечению стабильной работы водопроводных и канализационных систем.

Новые расценки коснулись сразу нескольких населенных пунктов региона, и, прежде всего, это касается централизованного водоснабжения и водоотведения.

В Вознесенске с начала 2025 года стоимость кубометра воды по НДС составляет 34,89 грн., а услуга водоотвода обойдется в 11,06 грн. Коммунальщики объясняют изменения ростом себестоимости ЖКУ и необходимостью покрыть затраты на ремонт изношенных сетей. Для городского бюджета это также дополнительная нагрузка, однако без пересмотра тарифов предприятие не смогло обеспечить стабильную работу.

Похожая ситуация сложилась в Очакове, где повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области объясняют несколькими факторами. В частности, удорожание электроэнергии, сокращение объемов водоснабжения и многочисленные порывы на канализационных сетях. Новые тарифы предусматривают 90,40 грн. за водоснабжение и 101,30 грн. за водоотвод. Местное КП «Очаков-сервис» отмечает критическое состояние инженерных сетей: за последние три года их износ возрос на 80%.

Повреждены три основных коллектора, длина аварийных участков составляет около полутора километров. Поэтому предприятие вынуждено нести дополнительные затраты на перекачку сточных вод, которые без повышения тарифов покрыть было бы невозможно.

Следовательно, повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области стало вынужденным шагом для обеспечения стабильной работы водопроводных и канализационных систем, что позволяет покрыть расходы по ремонту и обслуживанию изношенных сетей, не нарушая предоставление услуг жителям.

