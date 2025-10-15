Жители ряда населенных пунктов должны учесть график отключения света с 17 по 20 октября в Запорожской области.

График отключения света с 17 по 20 октября в Запорожской области будет введен через плановые работы на электросетях, сообщает Politeka.

Энергетики "Запорожьеоблэнерго" информируют , что график отключения света с 17 по 20 октября в Запорожской области выглядит так:

Володимирівське - 17.10 с 09:00 до 17:00 не будет электричества на таких улицах: Садова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 29, Зоряна, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, Шевченка, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44.

Івангород, Лемешинське, Привітне, Новоселище, Червоний Яр – ремонт оборудования будет проходить с 09:00 до 17:00 20.10.2025

Широке – с 09:00 до 17:00 20.10 обесточат улицу Щасливу 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 38, 44, 40, 9, 25.

Придніпровське – в то же время и день ограничат электроснабжение на Набережній 43, 44а, 44, 52, 53, 40а, 27, 30, 32, 33, 37, 35, 40.

Григорівка - с 09:00 до 17:00 20.10 неудобства будут терпеть жители таких адресов: Новоселів 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39; вул. Успішна 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 9, 9а, 10, 11, 13, 15, 17, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 34, 36.

Поэтому местным следует учитывать график отключения света с 17 по 20 октября в Запорожской области при планировании собственного быта.

