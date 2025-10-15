Прогноз погоди у Кривому Розі на тиждень демонструє поєднання теплої та прохолодної повітряної маси.

Прогноз погоди у Кривому Розі на тиждень передбачає коливання температури, що впливатимуть на атмосферні умови міста, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає сайт Метеофор.

Середні показники повітря протягом тижня демонструють мінливість: 16 жовтня стовпчик термометра підніметься до +10 °C, 17-го до +13 °C, а 18 числа очікується +15 °C. Вночі 19-го температура знизиться до +13 °C, тоді як 20-го термометр покаже +9 °C. 21-го очікується +7 °C, а 22-го — підйом до +13 °C, що свідчить про непостійність теплового режиму протягом семи днів.

Вітер також демонструватиме різноманітні вектори та швидкість. 16 і 17 жовтня, будуть із західним та південним напрямком вітру зі швидкістю 7–8 м/с. 18 і 19 числа варто очікувати пориви до 11 м/с, що створює відчуття прохолоди, незважаючи на підвищену температуру вдень. 20 і 21-го переважатиме південно-східний напрям із поривами 3–7 м/с, а 22-го знову посилиться до 7–8 м/с із південно-східного напрямку.

Опади протягом тижня будуть мінімальними. 16–18 жовтня очікуються поодинокі невеликі дощі, зокрема 18 жовтня до 5 мм, а 19 числа — близько 1,9 мм. Решта днів — 20–22-го — без істотних опадів, що сприятиме відносно сухим погодним умовам.

Отже, прогноз погоди у Кривому Розі на тиждень демонструє поєднання теплої та прохолодної повітряної маси, помірно сильного вітру та локальних опадів, що важливо враховувати при плануванні щоденних активностей та пересування містом. Очікується, що погодні умови залишатимуться нестійкими, із коливанням температури та періодичними поривами вітру, тоді як дощі будуть локальними та короткочасними.

