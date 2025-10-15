Прогноз погоды в Кривом Роге на неделю предусматривает колебания температуры, влияющие на атмосферные условия города, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет сайт Метеофор .

Средние показатели воздуха в течение недели демонстрируют изменчивость: 16 октября столбик термометра поднимется до +10 °C, 17 до +13 °C, а 18 числа ожидается +15 °C. Ночью 19-го температура снизится до +13 °C, тогда как в 20-м термометр покажет +9 °C. 21 ожидается +7 °C, а 22-го — подъем до +13 °C, что свидетельствует о непостоянстве теплового режима в течение семи дней.

Ветер также будет показывать различные векторы и скорость. 16 и 17 октября будут с западным и южным направлением ветра со скоростью 7–8 м/с. 18 и 19 числа следует ожидать порывы до 11 м/с, что создает ощущение прохлады, несмотря на повышенную температуру днем. 20 и 21 будет преобладать юго-восточное направление с порывами 3–7 м/с, а 22-го снова усилится до 7–8 м/с с юго-восточного направления.

Осадки в течение недели будут минимальными. 16–18 октября ожидаются единичные небольшие дожди, в том числе 18 октября до 5 мм, а 19 числа – около 1,9 мм. Остальные дни — 20–22-го — без существенных осадков, что будет способствовать относительно сухим погодным условиям.

Итак, прогноз погоды в Киеве на неделю демонстрирует сочетание теплой и прохладной воздушной массы, умеренно сильного ветра и локальных осадков, что важно учитывать при планировании ежедневных активностей и передвижении по городу. Ожидается, что погодные условия будут оставаться неустойчивыми с колебанием температуры и периодическими порывами ветра, в то время как дожди будут локальными и кратковременными.

