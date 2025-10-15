Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області забезпечує важливу підтримку.

Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області надається благодійним фондом «Елеос Україна», повідомляє Politeka.

Програма реалізується за підтримки міжнародних партнерів і діє в межах проєкту «Відбудова: Розподіл благодійної допомоги у вигляді продовольчих та гігієнічних наборів серед внутрішньо переміщених осіб у Дніпропетровській області».

Ініціатором виступає громадська організація «Елеос-Україна», яка співпрацює з International Orthodox Christian Charities (IOCC) за фінансування United Methodist Committee On Relief (UMCOR). Мета проєкту — забезпечити базові потреби найбільш уразливих категорій населення, зокрема пенсіонерів, переселенців та сімей, постраждалих від воєнного конфлікту.

Основним завданням є розподіл гуманітарних наборів, що включають безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області, предмети особистої гігієни та необхідні речі першої потреби. Набори допомагають покрити щоденні витрати й забезпечують реальну підтримку тим, хто опинився у складній ситуації.

Програма охоплює два населені пункти — міста Дніпро та Самар, де відбувається видача допомоги тим, хто пройшов реєстрацію та відповідає критеріям участі. Для цього необхідно заповнити електронну анкету на офіційному ресурсі проєкту. Після перевірки даних кожен учасник отримує персональне повідомлення з інформацією про дату, адресу та час отримання набору.

Проєкт триває з травня по жовтень 2025 року. Команда фонду «Елеос Україна» спільно з партнерами докладає всіх зусиль, щоб допомога надійшла вчасно, у повному обсязі та безпосередньо тим, хто дійсно її потребує. Отже, гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області забезпечує важливу підтримку та покриває базові потреби найбільш уразливих груп населення.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Початок опалювального сезону 2025 в Дніпропетровській області: коли він буде.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на опалення у Дніпрі: оголошено актуальні ціни.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області: які умови треба виконати для отримання нової виплати.