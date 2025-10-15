Варто заздалегідь підготуватися до графіка відключення світла з 16 по 17 жовтня в Чернігівській області.

Протягом кількох днів діятиме графік відключення світла з 16 по 17 жовтня у частині населених пунктів в Чернігівській області, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у прес-службі Остерської громади.

У зв’язку із проведенням робіт та виконанням ремонтних робіт на повітряній лінії електропередачі можливі тимчасові перерви в електропостачанні споживачів та складено графік відключення світла з з 16 по 17 жовтня в Чернігівській області.

Обмеження введуть вже 16 жовтня 2025 року у місті ОСТЕР. Час обмеження: з 09:00 до 17:00. Можливі перерви в електропостачанні за адресами:

Вознесенська 1, 10, 11, 1А, 2, 2Б/2Б, 3, 4, 5, 6, 9;

Генерала Солонини 19, 21, 21А;

Незалежності 25;

Татарівська 34, 35, 36, 37, 38, 39, 3Б, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 51, 52, 53, 55, 57, 57А, 59, 61, 61А, 63, 63А, 65, 65А, 66, 67;

Тимофія Носача 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 23, 25, 4, 6, 8, 9.

Можливі перерви в електропостачанні у населеному пункті ПАРХИМІВ з 09:00 до 17:00 за адресою:

М. Чайковського 10, 12, 14, 2, 3, 4, 6, 8;

Садова 10;

Травнева 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 3, 33, 34, 36, 38, 4, 5, 6, 9.

У п`ятницю 17 числа, станеться виконання ремонтів на повітряній лінії електропередачі у місті ОСТЕР. Так, з 9:00 до 17:00 не буде електроенергії на вулицях:

Мономаха 10, 2, 4, 6, 8;

Незалежності 39, 41, 41А, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 74;

Соломії Крушельницької 14;

Татарівська 14, 16, 16А, 18, 20, 22А, 9.

