В течение нескольких дней будет действовать график отключения света с 16 по 17 октября по части населенных пунктов в Черниговской области, сообщает Politeka.net.
Об этом предупредили в пресс-службе Остерской общины.
В связи с проведением работ и выполнением ремонтных работ на воздушной линии электропередачи возможны временные перерывы в электроснабжении потребителей и составлен график отключения света с 16 по 17 октября в Черниговской области.
Ограничения будут введены уже 16 октября 2025 года в городе ОСТЕР. Время ограничения: с 09:00 до 17:00. Возможны перерывы в электроснабжении по адресам:
- Вознесенская 1, 10, 11, 1А, 2, 2Б/2Б, 3, 4, 5, 6, 9;
- Генерала Солонины 19, 21, 21А;
- Незалежности 25;
- Татаривська 34, 35, 36, 37, 38, 39, 3Б, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 51, 52, 53, 55, 57, 57А, 59, 61, 61А, 63 67;
- Тимофея Носача 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 23, 25, 4, 6, 8, 9.
Возможны перерывы в электроснабжении в населенном пункте ПАРХИМОВ с 09:00 до 17:00 по адресу:
- М. Чайковского 10, 12, 14, 2, 3, 4, 6, 8;
- Садова 10;
- Трпвнева 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 3, 33, 34, 36, 38, 4, 5, 6,
В пятницу 17 числа произойдет выполнение ремонтов на воздушной линии электропередачи в городе ОСТЕР. Так, с 9:00 до 17:00 не будет электроэнергии на улицах:
- Мономаха 10, 2, 4, 6, 8;
- Незалежности 39, 41, 41А, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67, 7
- Соломии Крушельницкой 14;
- Татаривська 14, 16, 16А, 18, 20, 22А, 9.
Следует заранее подготовиться к графику отключения света с 16 по 17 октября в Черниговской области.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ в Черниговской области: что стоит сделать для получения выплат.
Также Politeka сообщала, Работа для пенсионеров в Черниговской области: где готовы платить от 30 тысяч.
Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на электроэнергию в Черниговской области: когда и кому ждать перемен.