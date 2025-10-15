Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области обеспечивает важную поддержку.

Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области предоставляется благотворительным фондом «Элеос Украина», сообщает Politeka.

Программа реализуется при поддержке международных партнеров и действует в рамках проекта «Восстановление: распределение благотворительной помощи в виде продовольственных и гигиенических наборов среди внутренне перемещенных лиц в Днепропетровской области».

Инициатором выступает общественная организация «Элеос-Украина», которая сотрудничает с International Orthodox Christian Charities (IOCC) по финансированию United Methodist Committee On Relief (UMCOR). Целью проекта является обеспечение базовых потребностей наиболее уязвимых категорий населения, в том числе пенсионеров, переселенцев и семей, пострадавших от военного конфликта.

Основная задача – распределение гуманитарных наборов, включающих бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области, предметы личной гигиены и необходимые вещи первой потребности. Наборы помогают покрыть ежедневные расходы и обеспечивают реальную поддержку оказавшимся в сложной ситуации.

Программа охватывает два населенных пункта — города Днепр и Самар, где проходит выдача помощи тем, кто прошел регистрацию и отвечает критериям участия. Для этого необходимо заполнить электронную анкету на официальном ресурсе проекта. После проверки данных каждый участник получает персональное сообщение с информацией о дате, адресе и времени получения набора.

Проект проходит с мая по октябрь 2025 года. Команда фонда «Элеос Украина» совместно с партнерами прилагает все усилия, чтобы помощь поступила вовремя, в полном объеме и непосредственно тем, кто действительно в ней нуждается. Итак, гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области обеспечивает важную поддержку и покрывает базовые потребности наиболее уязвимых групп населения.

