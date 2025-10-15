Ситуація на ринку овочів загострюється і дефіцит деяких продуктів у Київській області вже стає реальною загрозою.

На ринку є певний дефіцит продуктів у Київській області через те, що вартість тепличних помідорів росте буквально на очах, повідомляє Politeka.

Як інформують аналітики EastFruit, виробники пояснюють дефіцит продуктів у Київській області сезонним спадом збору врожаю та активним попитом з боку магазинів та гуртових покупців.

Так, за останній тиждень в Україні фіксують суттєве зростання вартості томатів з теплицб. Дефіцит продуктів у Київській області став помітним через скорочення обсягів збору в тепличних комбінатах. Водночас сезонний фактор додає своє.

З відкритого ґрунту надходить набагато менше томатів, оскільки пік польового виробництва вже позаду. Ціни на тепличні овочі підскочили ще на 14%, і зараз кілограм помідорів пропонують від 35 до 55 грн, в залежності від якості та величини.

Представники тепличних господарств кажуть, що збільшення відпускних розцінок пов’язане з активізацією закупівель вітчизняних мереж та гуртовиків. Попит підтримує підвищення вартості і ґрунтових овочів, які теж дорожчають через менші обсяги збору.

Водночас експерти наголошують, що ці овочі в Україні залишаються відносно доступними. Їхній середній цінник на 30% нижчий, ніж на початку вересня 2024 року, тож ситуація хоч і напружена, але поки контрольована.

Що стосується майбутньої динаміки, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук зазначає, що восени цінники залишатимуться порівняно низькими.

Цьогоріч ситуація з врожаєм краща, ніж торік. Тоді через посуху він був слабким, а вартість основних складових борщового набору піднімалась доволі високо.

