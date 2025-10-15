Ситуация на рынке овощей обостряется, и дефицит некоторых продуктов в Киевской области уже становится реальной угрозой.

На рынке есть определенный дефицит продуктов в Киевской области из-за того, что стоимость тепличных помидоров растет буквально на глазах, сообщает Politeka.

Как информируют аналитики EastFruit, производители объясняют дефицит продуктов в Киевской области сезонным спадом уборки урожая и активным спросом со стороны магазинов и оптовых покупателей.

Так, за последнюю неделю в Украине фиксируют существенный рост стоимости томатов по теплицам. Дефицит продуктов в Киевской области стал заметен из-за сокращения объемов сбора в тепличных комбинатах. В то же время, сезонный фактор добавляет свое.

С открытого грунта поступает гораздо меньше томатов, поскольку пик полевого производства позади. Цены на тепличные овощи подскочили еще на 14% и сейчас килограмм помидоров предлагают от 35 до 55 грн, в зависимости от качества и величины.

Представители тепличных хозяйств говорят, что увеличение отпускных расценок связано с активизацией закупок отечественных сетей и оптовиков. Спрос поддерживает повышение стоимости и почвенных овощей, которые тоже дорожают из-за меньших объемов сбора.

В то же время эксперты отмечают, что эти овощи в Украине остаются относительно доступными. Их средний ценник на 30% ниже, чем в начале сентября 2024 года, так что ситуация хоть и напряженная, но пока контролируемая.

Что касается будущей динамики, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук отмечает, что осенью ценники будут оставаться сравнительно низкими.

В этом году ситуация с урожаем лучше, чем в прошлом. Тогда из-за засухи он был слаб, а стоимость основных составляющих борщового набора поднималась достаточно высоко.

