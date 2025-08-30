AT "ДТЕК Одеські Електромережі" попередило, які графіки відключення світла діятимуть у регіоні протягом наступного тижня – з 1 по 7 вересня 2025 року.

У період із 1 по 7 вересня 2025 року в Одеській області знову будуть застосовуватися місцеві графіки відключення світла, повідомляє Politeka.

Планові знеструмлення повʼязані з проведення профілактичних робіт в електромережах. Це має підвищити надійність електропостачання в регіоні та допомогти запобігти аварійним ситуаціям у майбутньому.

Зокрема ДТЕК попереджає, що такі роботи будуть проводитися в межах Чорноморської міської територіальної громади в Одеській області. У понеділок, 1 вересня, графіки відключення світла будуть застосовуватися з 8:00 до 17:00 у місті Чорноморськ для будинків провулку Шкільний та проспекту Миру.

Також у понеділок без електроенергії з 8:30 до 18:00 залишаться деякі мешканці Фонтанської сільської територіальної громади, пише Politeka.

Обмеження торкнуться будинків у Фонтанці по вулицях Виноградна, Гоголя, Полковника Гуляєва, Джонсона, Захисників України, Курортна, Лугова, Миру, Набережна, Новоселів, Патріотична, Перемоги, Прикордонна, Приморська, Семенова, Січнева, Спортивна, Степна, Шевченка, Шкільна, а також низки провулків.

Крім того, за даними ДТЕК, графіки відключення світла також діятимуть у межах села Станіславка Куяльницької громади. У вівторок, 2 вересня, без електроенергії залишаться мешканці по вул. Центральна, Шкільна, Зарічна, Комарівська.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала, що в столиці заплановано тривалі обмеження руху.

Також Politeka писала про підвищення цін на опалення.

Крім того, Politeka повідомляла прогноз погоди на вересень: синоптики закликали готуватись до кліматичних неприємностей.