AT "ДТЭК Одесские Электросети" предупредило, какие графики отключения света будут действовать в регионе в течение следующей недели – с 1 по 7 сентября 2025 года.

В период с 1 по 7 сентября 2025 года в Одесской области снова будут применяться местные графики отключения света, сообщает Politeka.

Плановые обесточивания связаны с проведение профилактических работ в электросетях. Это должно повысить надежность электроснабжения в регионе и помочь предотвратить аварийные ситуации в будущем.

В частности, ДТЭК предупреждает, что такие работы будут проводиться в пределах Черноморской городской территориальной общины в Одесской области. В понедельник, 1 сентября, графики отключения света будут применяться с 8:00 до 17:00 в городе Черноморск для домов переулка Школьного и проспекта Мира.

Также в понедельник без электроэнергии с 8:30 до 18:00 останутся некоторые жители Фонтанской сельской территориальной общины, пишет Politeka.

Ограничения коснутся домов в Фонтанке по улицам Виноградная, Гоголя, Полковника Гуляева, Джонсона, Защитников Украины, Курортная, Луговая, Мира, Набережная, Новоселов, Патриотическая, Победы, Пограничная, Приморская, Семенова, Январская, Спортивная, Степная, Шевченко, Школьная, а также ряда переулков.

Кроме того, по данным ДТЭК, графики отключения света также будут действовать в пределах села Станиславка Куяльницкой общины. Во вторник, 2 сентября, без электроэнергии останутся жители по ул. Центральная, Школьная, Заречная, Комаровская.

