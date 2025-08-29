Графіки відключень світла з 1 вересня в Сумській області дозволяють проводити необхідні технічні роботи своєчасно.

У Сумській області оприлюднили графік відключення світла на тиждень з 1 вересня, який охоплює населені пункти Недригайлівської громади, передає Politeka.

Про це повідомляє Недригайлівська громада.

Планові вимкнення передбачають проведення ремонтних робіт на повітряних лініях електропередачі та обладнанні підстанцій для забезпечення стабільності енергопостачання.

2 вересня тимчасова відсутність електрики очікує жителів села Велика Діброва по вулиці Велика Діброва (10,11,12,13,14,14А,17,2,21,22,24,26,29,31,32,35,4,42,48,6,7,9) та села Сакуниха на вулиці Вишнева (1,19,24,26,27,28,29,3,30,34,4,40,42,43,44,45,46,48,50,54,6,60,68,70,76,82,88,9,90) з 08:00 до 16:00. Роботи відбуватимуться без перерв, що тимчасово вплине на електропостачання мешканців.

Наступного дня, 3 вересня, знеструмлення торкнеться села Горькове (Вишнева 1,11,12,13,14,164,18,19,20,23,24,27,28,31,32,33,34,35,37,38,39,3Г,4,40,42,43,7,8,9), Мелешківку по вул. Веселий Поділ, Вигонянщина, Молодіжна та Юрківщина, Пушкарщину (Яблунева 12,16,18,26,28,36,38,44,46,56,8) і Червоною Слободу (Велика Новоселиця, Духанівка, Каштанова, Мала Новоселиця, Новоселиця, Село, Хорол).

Причиною вимкнень є ремонт на підстанціях, РП, ТП і КТП, що гарантують безпечне функціонування електромереж.

АТ "Сумиобленерго" попереджає про тимчасові незручності та радить заздалегідь планувати використання електроприладів під час проведення ремонтів.

Графіки відключень світла з 1 вересня в Сумській області дозволяють проводити необхідні технічні роботи своєчасно, запобігають аварійним ситуаціям і забезпечують надійну роботу електромереж для всіх жителів Недригайлівської громади.

