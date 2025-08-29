Незалежно від розташування та фінансових можливостей українці зможуть отримувати однакову базову підтримку до зарплати з 1 вересня у Сумській області.

Зарплати з 1 вересня у Сумській області зростуть у частини українців завдяки спеціальним доплатам до окладів, повідомляє Politeka.net.

Про це під час брифінгу розповів заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташків.

З 1 вересня 2025 року для всіх педагогів, які працюють у закладах загальної середньої освіти, буде встановлена обов’язкова доплата до зарплати з 1 вересня у Сумській області в розмірі 2 600 грн. Це рішення дозволить суттєво, хоч і поступово, підвищити рівень доходів педагогів, що позитивно вплине на мотивацію та стабільність кадрів у школах.

Як зазначив заступник міністра освіти Сташків, у державному бюджеті на 2025 рік передбачено понад 103 млрд гривень для виплати зарплат педагогам.

"Зарплата зростає, так само як і зростають соціальні стандарти. Однак, очевидно, цього замало", – сказав Сташків.

Особливу увагу заступник міністра звернув на те, що нова доплата не залежить від місцевих бюджетів, оскільки має окрему державну субвенцію та власний код у бюджетній системі. Водночас, розмір її пропорційно збільшуватиметься для педагогів із більшим педагогічним навантаженням, тобто тих, хто має більше уроків або працює за кілька ставок.

"Тобто чим більше у вчителя годин у школі, тим більше, відповідно, доплати він отримає. Але не менше тисячі. І її зростання закладено вже в цьому році. І відповідні кошти закладені в державному бюджеті", – розповів Сташків.

Він також повідомив, що вже виділено кошти на перше півріччя, а з вересня буде додатковий розподіл коштів. Завдяки цьому всі вчителі, незалежно від розташування та фінансових можливостей школи чи громади, зможуть отримувати однакову базову підтримку до зарплати з 1 вересня у Сумській області, що сприятиме більшій соціальній справедливості та рівності у сфері освіти.

Джерело: Суспільне.

