Независимо от расположения и финансовых возможностей, украинцы смогут получать одинаковую базовую поддержку к зарплате с 1 сентября в Сумской области.

Зарплаты с 1 сентября в Сумской области вырастут у части украинцев благодаря специальным доплатам к окладам, сообщает Politeka.net.

Об этом на брифинге рассказал заместитель министра образования и науки Украины Андрей Сташкив.

С 1 сентября 2025 года для всех педагогов, работающих в общеобразовательных учреждениях, будет установлена ​​обязательная доплата к зарплате с 1 сентября в Сумской области в размере 2 600 грн. Это решение позволит существенно, хотя и постепенно повысить уровень доходов педагогов, что положительно повлияет на мотивацию и стабильность кадров в школах.

Как отметил заместитель министра образования Сташкив, в государственном бюджете на 2025 год предусмотрено более 103 млрд. гривен для выплаты зарплат педагогам.

"Зарплата растет, равно как и растут социальные стандарты. Однако, очевидно, этого мало", - сказал Сташкив.

Особое внимание замминистра обратил на то, что новая доплата не зависит от местных бюджетов, поскольку имеет отдельную государственную субвенцию и код в бюджетной системе. В то же время размер ее будет пропорционально увеличиваться для педагогов с большей педагогической нагрузкой, то есть тех, кто имеет больше уроков или работает за несколько ставок.

"То есть чем больше у учителя часов в школе, тем больше соответственно доплаты он получит. Но не менее тысячи. И ее рост заложен уже в этом году. И соответствующие средства заложены в государственном бюджете", - рассказал Сташкив.

Он также сообщил, что уже выделены средства на первое полугодие, а с сентября будет дополнительное распределение средств. Благодаря этому все учителя, независимо от расположения и финансовых возможностей школы или общины, смогут получать одинаковую базовую поддержку к зарплате с 1 сентября в Сумской области, что будет способствовать большей социальной справедливости и равенству в сфере образования.

