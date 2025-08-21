Подорожчання борошна в Сумській області можна спостерігати у різних мережах супермаркетів, у той же момент ціни на місцевих ринках навпаки падають, повідомляє Politeka.net.

Дані опублікували у Мінфіні.

Так, середня ціна на пшеничне борошно «Хуторок» (1 кг) станом на 21 серпня 2025 року становить 33,26 грн. Індекс споживчої вартості борошна у серпні 2025 склав 102,39%. Порівняно з попереднім місяцем середні ціни зросли на 2,39%. В липні 2025 цей індекс відносно попереднього місяця складав 107,33%.

Також середня вартість борошна «Хуторок» (2 кг) становить 58,21 грн. У Novus цей продукт продається за такою ж ціною. У липні середньомісячна вартість у цьому магазині була нижчою — 56,94.

У супермаркетах мережі Сільпо також представлений широкий вибір борошна різних виробників та у різних варіантах фасування. Для прикладу, «Повна Чаша» вищого ґатунку у пачці по 1 кілограм пропонується покупцям за 19,69 гривні. «Хуторок» у фасуванні 1 кілограм коштує 27,89 гривні. А от «Київмлин» вищого ґатунку у великій упаковці 5 кілограм оцінюється у 149,00 гривень.

Подорожчання борошна в Сумській області помітне в супермаркетах, проте на місцевих ринках цю бакалію можна придбати на вагу за дешевшими цінниками. За даними Мінфін, кілограм продукту можна придбати за 19,43 грн. Показник здешевлення показав -2.41%.

Варто також зазначити, що ситуація з мукою вважається критичною через дефіцит. Його частина, яку застосовують хлібопекарі, нині надходить з Польщі та країн Балтії. Головною причиною дефіциту є небажання українських аграріїв вирощувати жито через його нижчу врожайність порівняно з пшеницею. Тому економісти попереджають про подальше подорожчання цього продукту в Сумській області та інших регіонах України.

