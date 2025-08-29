Графики отключения света с 1 сентября в Сумской области позволяют проводить необходимые технические работы своевременно.

В Сумской области был обнародован график отключения света на неделю с 1 сентября, который охватывает населенные пункты Недригайловской общины, передает Politeka.

Об этом сообщает Недригайловская община.

Плановые отключения предусматривают проведение ремонтных работ на воздушных линиях электропередачи и оборудовании подстанций для обеспечения стабильности энергоснабжения.

2 сентября временное отсутствие электричества ожидает жителей села Большая Диброва по улице Большая Диброва (10,11,12,13,14,14А,17,2,21,22,24,26,29,31,32,35,4,42,48,6,7,9) и села Саку. (1,19,24,26,27,28,29,3,30,34,4,40,42,43,44,45,46,48,50,54,6,60,68,70,76,82,88,9,90) с 08:00 до 16:00. Работы будут проходить без перерывов, что временно повлияет на электроснабжение жителей.

Наступного дня, 3 вересня, відключення електроенергії торкнеться села Горькове (Вишнева 1,11,12,13,14,164,18,19,20,23,24,27,28,31,32,33,34,35,37,38,39,3Г,4,40,42,43,7,8,9), Мелешківка на Веселому. Поділ, Вигонянщина, Молодіжна та Юрківщина, Пушкарщина (Яблунева 12,16,18,26,28,36,38,44,46,56,8) та Червона Слобода (Велика Новоселиця, Духанівка, Каштанова, Мала Новоселиця, Новоселиця, Село, Хорол).

Причиной отключений являются ремонт на подстанциях, РП, ТП и КТП, гарантирующих безопасное функционирование электросетей.

АО "Сумыоблэнерго" предупреждает о временных неудобствах и советует планировать заранее использование электроприборов во время проведения ремонтов.

Графики отключений света с 1 сентября в Сумской области позволяют проводить необходимые технические работы своевременно, предотвращают аварийные ситуации и обеспечивают надежную работу электросетей для всех жителей Недригайловской общины.

