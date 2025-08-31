В Виннице и области в течение недели с 1 по 7 сентября 2025 года снова будут применяться локальные графики отключения света.

Облэнерго предупредило о новых графиках отключения света в Виннице и области на период с 1 по 7 сентября 2025 года, сообщает Politeka.

Большинство ограничений в регионе будут действовать примерно с 9:00 до 16:00, но на разных локациях сроки могут колебаться.

По городу Винница частичные обесточения в течение следующей недели пройдут 1, 2, 4 и 5 сентября. Полный перечень адресов, которых коснутся эти ограничения, можно просмотреть на сайте облэнерго, пишет Politeka.

В Ильинецком районе электросетей, по данным энергетиков, графики отключения света будут применять в следующих населенных пунктах:

1 сентября – Владимировка;

2 – Жаданы, Даньковка, Сорока, Париевка, Владимировка, Слободище;

3 – Дашев, Слободище;

4 – Чортория;

5 – Слободище.

В Оратовском районе ЭС в указанный период временно без электроэнергии останется часть жителей населенных пунктов Дибровинцы, Прибрежное, Чагов, Скибин, Довжок, Кошланы, Стрижаков, Яблоновица, Бабинцы, Бугаевка, Ордынцы, Якимовка, Новоживотов, Синарная, Кожанка, Оратов, Мервин, Лопатинка, Якимовка, Черновица, Закрыничье, Старостинцы.

Информацию по другим графикам отключения света на следующую неделю в разных районах Винницкой области можно найти на сайте облэнерго – там указаны точные адреса и сроки проведения плановых работ.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, что в столице запланированы длительные ограничения движения.

Также Politeka писала о повышении цен на отопление.

Кроме того, Politeka сообщала прогноз погоды на сентябрь: синоптики призвали готовиться к климатическим неприятностям.