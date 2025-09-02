Местные жители должны предварительно подготовиться к графику отключения газа в Винницкой области с 3 по 26 сентября.

График отключения газа в Винницкой области с 3 по 26 сентября обнародовал Винницкий филиал "Газсети", сообщает Politeka.

Газа временно не будет в ряде населенных пунктов из-за плановых работ по техническому обслуживанию систем.

Прогнозируемое время отключений: с 9:00 до 17:00. Жителей просят перекрыть краны на газопроводах после прекращения подачи и обеспечить доступ специалистам к газовым приборам при восстановлении газоснабжения.

В Виннице не будет поставок в следующие даты: 3 числа – ул. Зодчих, дом. №11, 12; ул. В. Антоновича, дом. №4, 28, 31, 39; ул. И. Котляревского, дом. № 6. 4 число – ул. Зодчих, дом. №19, 42; ул. В. Антоновича, дом. №9, 48; ул. Ботожская, дом. № 10, 14. 5-е – ул. Зодчих, дом. №40; ул. Брацлавская, дом. №11, 34, 66, 131; пер.Брацлавский, дом. № 23. 8-е – ул.Келецкая, дом. №138, 140; ул. И. Гонты, дом. №40, 42, 44, 61; пров. И. Гонты, дом. №14.

Отключения продлятся в течение месяца: 9 числа – ул. Келецкая, дом. №142; ул. И. Бойко, дом. №12, 18, 21; ул. И. Миколайчука, дом. №42; пров. Каменецкий, дом. № 4, 7. 10 сентября – ул. Келецкая, дом. №126А; ул. И. Бевза, дом. №2, 20, 26; ул. И. Айвазовского, дом. №39; ул. И. Гаспринского, дом. №16; пров. Каменецкий, дом. № 6.

11-го – ул. Келецкая, дом. №128А, 130А; ул. И. Бевза, дом. № 9, 10, 12, 16, 18. 12-го – ул. И. Нечуй-Левицкого, дом. №2А, 2Б, 13; пер.2-й Варшавский, дом. №3, 5; ул. Келецкая, дом. №132А.

В городах и селах области работы также будут проводиться: Казатин - 9-26 сентября , села Соколец, Молодежное, Бродецкое, Вернигородок, Жежелев, Бар, Маньковцы, Межлесье, Слобода, Терешки, Черешневое, Ялтушков, Гайсин, Томашполь, Александровка, Комар, Калиновка, Бережаны, Тульчин, Нестерварка, Ладыжин.

Возобновление газоснабжения будет осуществляться после завершения плановых работ и при условии присутствия жильцов в домах и квартирах для доступа работников Винницкого филиала ООО «Газораспределительные сети Украины».

