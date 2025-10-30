Работа для пенсионеров в Киеве включает занятость в упаковке, обслуживании и доставке.

Работа для пенсионеров в Киеве включает несколько направлений занятости, сообщает Politeka.

Вакансии размещены на портале work.ua , где публикуются проверенные предложения от компаний, которые ищут ответственных работников для складов, приемных пунктов и доставки заказов.

Интернет-магазин Makeup приглашает упаковщицу продукции на склад в столице. Основные задачи – формирование заказов по косметике, парфюмерии, средствам гигиены и уходу. Рабочий режим – три через три, с 8:00 до 20:00. Оплата составляет 21 500 грн за 15 смен, дополнительные изменения оплачиваются отдельно. Зарплата поступает дважды в месяц, рабочая локация – район Куреневки. Нужен базовый навык пользования ПК, опыт на складе будет преимуществом, а также готовность к физической работе.

Сеть Reborn предлагает позицию администратора приемного пункта в сфере химчистки и ремонта обуви. Заработок составляет 28000 грн (ставка плюс проценты). График – с понедельника по субботу, с 11:00 до 20:00. Работник занимается консультациями, оформлением заказов, контролем качества, ведением документации и работой с CRM-системой и соцсетями. Нужны внимательность, грамотность, ответственность, опыт продаж или клиентского сервиса. Предусмотрено официальное трудоустройство и удобные условия труда.

Также Makeup ищет водителя-курьера с личным автомобилем для доставки заказов. Обязанности включают приём, транспортировку и передачу товаров клиентам. Рабочее время - с понедельника по пятницу, с 8:00 до 20:00, две субботы в месяц оплачиваются. Во время испытательного срока ставка составляет 26 000 грн, в дальнейшем – до 52 000 грн. Оплата производится дважды в месяц, загрузка происходит на Куреневке.

Итак, работа для пенсионеров в Киеве включает в себя занятость в упаковке, обслуживании и доставке, обеспечивая стабильный доход, официальное оформление и удобный график для комфортной деятельности.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Киевской области: на что больше всего переписали ценники.

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области: куда обращаться за поддержкой.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Киевской области: какие условия нужно выполнить, чтобы получить выплаты.