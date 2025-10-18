В ДТЭК предупредили о новых графиках отключения света в пределах Киевской области на период с 19 по 22 октября 2025 года.

С 19 по 22 октября 2025 года в Киевской области снова будут применять локальные графики отключения света, сообщает Politeka.

По данным ДТЭК, в воскресенье, 19 октября, в Киевской области будут действовать следующие графики отключения света:

Переяслав (ул. Борисоглебская, Николая Леонтовича, Альтицкие луга) – с 8:30 до 19:00;

Княжичи (Марии Лагуновой, Школьная, Куценко) – с 9:00 до 19:00;

Красное (Центральная, Слобода) – с 8:00 до 20:00.

Значительно большее обесточений в регионе запланировано на начало следующей недели, пишет Politeka. В частности, в понедельник, 20 числа, без электроэнергии с 9 до 19 часов останутся жители с. Требухов на ул. Березова, Броварская, Свободная, Вокзальная, Огородная, Днепровская, Каштановая, Космонавтов, Жуляновская, Малиновая, Независимости и др.

В пределах Бучанской общины в понедельник с 6 до 19 часов обесточения состоятся в Мироцком (улицы Шевченко, Мира, Калиновка) и Ворзеле (по ул. Городецкого и адресам Курортная, 64, 72, Яблунская, 1), а в среду – с 8:0 (Киево-Мироцкая), Блиставицы (Ярослава Мудрого, 1) и Мироцком (Радужная).

В Барышевской общине в этот день ограничения будут применять с 9:00 до 19:00 частично в населенных пунктах Барышевка, Веселиновка и Парышков, а в Гатненской - с 8:00 до 19:00 в с. Белогородка, Крюковщина, Гатное, Юровка, Тарасовка.

В Рокитнянской общине в Киевской области графики отключения света будут действовать 20 октября с 8:00 до 18:30 в с. Насташка (Вишневая, Полевая, Черных Запорожцев, пер. Полевой), Рокитное (Воли, Космонавтов). Также в Рокитном обесточении состоятся 21 числа – улицы Городняя, Энергетиков, Новоселов, Селянская, Урожайная, и 22 – Независимости, Майская.

