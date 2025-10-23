Денежная помощь для ВПЛ в Киевской области покрывает исключительно аренду, коммунальные и дополнительные расходы не включаются.

Денежная помощь для ВПЛ в Киевской области предоставляется для покрытия расходов на аренду жилья сроком до шести месяцев, однако получить ее могут не все, сообщает Politeka.

Регистрация участников продолжается в рамках проекта «Денежная поддержка», реализуемого Благотворительным фондом «СОС Детские Городки» Украина. Программа направлена ​​на предоставление финансовой поддержки семьям, нуждающимся в средствах для оплаты арендованного жилья.

Участие в проекте доступно семьям, относящимся к следующим категориям: детские дома семейного типа (ДБСТ) и приемные семьи (ПС), где воспитатели или приемные родители имеют статус внутренне перемещенных лиц (ВПЛ); многодетные семьи с тремя и более детьми, официально зарегистрированные как ВПЛ; опекуны и попечители, которые являются переселенцами и ухаживают за детьми до 18 лет. Приоритет получают семьи, получившие статус ВПЛ после 24 февраля 2022 года.

Программа действует на территории Киева и Киевской области через Центры Укрепления семьи и региональные инициативы фонда. Сумма пособия зависит от средней стоимости аренды жилья в соответствующем населенном пункте. Денежная помощь для ВПЛ в Киевской области покрывает исключительно аренду, коммунальные и дополнительные расходы не включаются.

Для участия в проекте следует подготовить пакет документов: согласие на обработку персональных данных ребенка и заявителя, заявление законного представителя ребенка, копии паспорта, справки о месте жительства, РНОКПП. Также подают документы, подтверждающие статус семьи (решение о создании ДБСТ или ПС, удостоверение многодетной семьи, документы об опеке или попечительстве), реквизиты банковского счета, справку ВПЛ, копии правоустанавливающих документов на арендуемое жилье и договор аренды.

Заявку можно подать после ознакомления с условиями проекта, проверки соответствия одной из категорий и подготовки копий документов. Анкета заполняется онлайн через ссылку, указанную организаторами.

