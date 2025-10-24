Работа для пенсионеров в Киевской области становится все более доступной благодаря компаниям, которые открывают двери для опытных и ответственных людей.

Работа для пенсионеров в Киевской области предусматривает предложения, которые не нуждаются в сверхусилиях, но гарантируют стабильность, уважение и социальные гарантии, сообщает Politeka.

На платформе work.ua пенсионеры в Киевской области могут выбрать удобный график работы, достойную оплату и доброжелательный коллектив.

Первая в перечне - вакансия старшего кассира в сети NOVUS. Зарплата составляет от 30 000 до 34 400. В этой должности нужно обеспечивать качественное обслуживание клиентов, следить за работой касс, контролировать кассовые процессы, помогать в оформлении возвратов и проводить обучение новых кассиров.

Также старший кассир составляет графики изменений, участвует в проверках и поддерживает коллег в решении ежедневных вопросов. Компания предлагает официальное трудоустройство, стабильную зарплату, бесплатное питание и даже помощь с жильем для тех, кто приезжает из других городов. График: 4/4 с 8:00 до 23:00.

Еще одна работа для пенсионеров в Киевской области – должность дворника в бизнес-центре вблизи метро Кловская. Зарплата составляет 19 000, выплачивается дважды в месяц. График вахтенный: неделя через неделю, с бесплатным проживанием.

Основная задача: поддерживать чистоту на территории и пользоваться напольной машиной. Оплата за смену – 1100 грн.

Также доступна вакансия работника по уходу за собаками (Kennel Assistant) в селе Красиловка, Броварского района. Компания Apopo предлагает 27 000 официальной зарплаты.

Задачи заключаются в кормлении, прогулках, гигиеническом уходе, наблюдении за здоровьем животных и помощи кинологам. Кандидат должен обладать опытом взаимодействия с животными, внимательностью, физической выносливостью и любовью к собакам.

