Благотворительный фонд "Право на защиту" при поддержке УВКБ ООН реализует программу по предоставлению денежной помощи в Киеве и Киевской области для ВПО.

Денежная помощь для ВПЛ в Киевской области предоставляется только на отдельный период времени и предусмотрена части переселенцев, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, кто и сколько может получить финансовую поддержку.

Благотворительный фонд "Право на защиту" при поддержке УВКБ ООН реализует программу по предоставлению денежной помощи в Киеве и Киевской области для оплаты аренды жилья внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) на срок до шести месяцев.

К участию в программе допускаются следующие категории ВПЛ:

Лица, проживающие в местах компактного проживания (МТП), входящие в список согласно постановлению Кабинета Министров Украины №930.

находящиеся в неприспособленных для длительного проживания МТП, таких как детские сады, школы, больницы и другие подобные учреждения.

проживающих в модульных городках.

арендующие жилье в условиях, не соответствующих минимальным стандартам, или находящиеся под риском выселения из-за неблагоприятных условий.

Что получит участник программы?

Участники программы смогут получить следующую поддержку:

Оплата аренды жилья на период до шести месяцев.

Юридические консультации помогут с правовым оформлением и стабилизацией жизненных обстоятельств.

Карьерные консультации, которые помогут определить дальнейшие шаги по стабильному финансовому положению.

Важно: участие в программе предполагает наличие четкой стратегии выхода: по завершении выплат участники должны быть способны самостоятельно оплачивать аренду жилья. Это означает, что после шести месяцев поддержки они должны обеспечить себя финансово.

Подача анкеты по ссылке не гарантирует автоматического участия в проекте, поскольку количество мест ограничено, а выбор участников зависит от оценки ситуации каждого кандидата.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Работа для пенсионеров в Киевской области: где ежемесячно обещают платить до 34 тысяч.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области: где будет проходить выдача помощи.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Киевской области: условия и порядок получения.