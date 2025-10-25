В 2025 году дефицит продуктов в Сумской области стал одной из самых заметных экономических проблем региона, оказав существенное влияние на уровень жизни местных жителей, пишет Politeka.net.

Многим жителям приходится приспосабливаться к новым условиям, ведь доступ к основным продовольственным товарам стал ограниченным, а цены на продукты первой необходимости продолжают расти.

Больше всего изменения в стоимости затронули молочную продукцию, которая традиционно занимает важное место в потребительской корзине украинцев. Сегодня литр молока в Сумской области стоит от 30 до 45 гривен, а небольшая упаковка сливочного масла весом 180 граммов даже во время скидочных акций продается по цене от 73 гривен.

Как объяснил эксперт по рынку пищевой промышленности Максим Фастеев, подобная ситуация является следствием сочетания нескольких факторов. Несмотря на рост объемов производства сырья, высокий спрос на белковые и жирные продукты не позволяет ценам снизиться.

По словам аналитика, спрос остается стабильно высоким, ведь молоко, творог, сметана и масло относятся к базовым продуктам питания, от которых потребители не могут отказаться даже в условиях подорожания.

Свое видение ситуации выразил и экономист Олег Пендзин, который отметил, что высокие тарифы на молочные продукты напрямую связаны с сокращением количества сельскохозяйственных хозяйств, уменьшением поголовья коров, а также с повышением затрат на корма, топливо и энергоресурсы.

По его словам, уменьшение количества животных означает меньшие объемы производства, а это неизбежно приводит к удорожанию продукции. Экономист прогнозирует, что цены будут оставаться высокими по меньшей мере до конца осени 2025 года, а без государственной поддержки и доступных кредитных программ возможен дальнейший рост стоимости еще на пять-семь процентов.

Эксперты считают, что частичное смягчение дефицита может обеспечить объединение фермерских хозяйств в кооперативы, способные эффективнее контролировать расходы и наладить общую логистику. Однако, как отмечают аналитики, это лишь временная мера, которая не решает проблему комплексно.

Жителям области специалисты советуют планировать покупки заранее, следить за сезонными скидками и акционными предложениями торговых сетей. Несмотря на незначительное улучшение ситуации после лета, дефицит продуктов в Сумской области продолжает оставаться серьезной социально-экономической проблемой, заставляющей потребителей адаптироваться к новым рыночным условиям и более рационально подходить к расходам на питание.

