Самые популярные товары – масло, мука и рис – демонстрируют разные тенденции в супермаркетах.

Масло Щедрый Дар рафинированное (850 мл) продается по средней цене 84,60 грн. В сети Auchan она стоит 84,80, у Metro – 83,00, у Novus – 85,99. В октябре средняя месячная стоимость была 84,29, при этом ежедневные показатели изменялись с 82,96 до 84,66, а к середине ноября ценник вырос на 1,63 гривны.

Пшеничная мука Хуторок (1 кг) оценивается в среднем 33,68 гривны. В Megamarket оно стоит 34,10, а у Novus – 33,26. За прошедший месяц цены оставались стабильными, с небольшим ростом на 0,42 грн.

Рис длинный пропаренный (1 кг) сегодня предлагается по средней стоимости 59,20 грн. В Auchan он продается за 60,10, в Megamarket – 58,30. В октябре цена колебалась от 51,60 до 59,20, что дало рост на 7,60 грн по сравнению с этим месяцем.

Следовательно, подорожание продуктов в Киевской области коснулось всех основных круп и растительного масла. Наибольшее ощутимое повышение произошло в стоимости риса, в то время как масло демонстрирует постепенный рост. Покупателям следует обращать внимание на цены в разных магазинах, поскольку они отличаются от средних показателей, что помогает экономить при закупках.

Кроме того, в Киевской области украинцы могут получить продукты бесплатно в виде гуманитарной помощи. Участие возможно после заполнения анкеты.

