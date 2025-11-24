График отключения света в Запорожской области на 25 ноября плановый и направлен на улучшение качества электроснабжения в общинах.

График отключения света в Запорожской области на 25 ноября обнародовали местные энергетики, сообщая о плановых работах, которые продлятся в нескольких населенных пунктах в течение дня, передает Politeka.

Такую информацию предоставляют в Запорожьеоблэнерго .

С 09:00 до 17:00 без электроснабжения будет находиться село Разумовка. Под отключение попадают дома на улицах Лесной и Парамонова, где специалисты будут проводить ремонт электрооборудования. Работы охватывают отдельные домохозяйства на всех указанных участках.

В этот же промежуток времени энергетики будут работать и в селе Веселое. На улицах Извилистой и Центральной временно не будет питания из-за обновления оборудования. Отключение коснется нескольких секторов населенного пункта, в том числе домов на Центральной, где также планируется техническое вмешательство.

Продолжатся работы и во второй части Веселого. Специалисты отключат линии по дополнительным адресам на Центральной, чтобы выполнить необходимые технические действия, направленные на повышение стабильности сети.

В селе Широкое с 09:00 до 17:00 света не будет на улицах Квитучей, Космической и Маракулово. Здесь также выполнят ремонтные работы, предусматривающие обновление оборудования и проверку отдельных участков сетей.

Энергетики отмечают, что график отключения света в Запорожской области на 25 ноября плановый и направлен на улучшение качества электроснабжения в общинах. Жителей просят заранее подготовиться и учитывать информацию при планировании дел.

Подготовиться можно, предварительно зарядив необходимые устройства, позаботившись о запасе света и воды и спланировав дела с учетом времени обесточивания.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Запорожье: какие базовые товары взлетели в цене.

Также Politeka сообщала, Начало отопительного сезона 2025 года в Запорожье: когда заработают батареи в домах.

Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов в Запорожье: как изменятся цены на базовый товар.