Работа для пенсионеров в Харькове стала очень актуальной, ведь пожилые люди все чаще хотят сохранять свой доход после выхода на пенсию.

Работа для пенсионеров в Харькове позволяет получать достойную зарплату и чувствовать себя нужной, сообщает Politeka.

Как свидетельствуют объявления на сайте work.ua, работа для пенсионеров в Харькове представлена ​​в разных профессиональных направлениях. В городе доступны варианты как для людей с опытом, так и тех, кто хочет попробовать себя в новой сфере.

Первым среди доступных предложений является должность грузчика на кондитерской фабрике Полюс. Предприятие предлагает зарплату 18 500 и приглашает людей, готовых выполнять задачи на складе готовой продукции. Опыт не требуется.

Главными условиями являются ответственное отношение к делу и отсутствие вредных привычек. Работнику необходимо производить разгрузку и погрузку, следить за комплектованием товара в соответствии с накладными и т.п.

Компания обеспечивает официальное оформление, 5-дневный график, стабильные выплаты и комфортные условия, включая душ и комнату питания.

Другая возможность работы для пенсионеров в Харькове — вакансия в ветеринарной клинике. Здесь предлагают зарплату от 35 000 до 55 000 гривен и ищут специалиста по опыту с мелкими домашними животными.

Сфера обязанностей включает прием ургентных пациентов, диагностику, постановку диагноза, ведение стационарных больных и проведение реанимационных мероприятий.

Еще одной вакансией, которая может заинтересовать пожилых людей, есть позиция пиццайоло или ученика на станции метро Майдан Конституции. Сеть Япико предлагает зарплату от 27 000 до 32 000 гривен.

