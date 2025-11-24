Бесплатные продукты для ВПЛ в Харьковской области получают только те, кто за последние три месяца не пользовался подобной помощью.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Харьковской области предоставляются благодаря инициативе, которую реализует ASB Ukraine вместе с партнерами, сообщает Politeka.

Проект направлен на экстренную помощь пострадавшим от последствий военных действий. По данным Eleos-Ukraine, обнародованным на официальной странице в Facebook, гуманитарная программа охватывает Харьков, Богодуховскую и Дергачевскую общины.

В рамках этого проекта, осуществляемого совместно с Aktion Deutschland Hilft и Eleos-Ukraine, жителям выдают продуктовые наборы и гигиенические средства. Упаковки формируются на основе зафиксированных потребностей заявителей. Организаторы отмечают, что получатели выражают благодарность за оказанную поддержку. Основная цель – адресное обеспечение людей, оказавшихся в тяжелых жизненных обстоятельствах. Важно, что бесплатные продукты для ВПЛ в Харьковской области получают только те, кто за последние три месяца не пользовался подобной помощью.

Кроме Харьковщины, подобные гуманитарные мероприятия проходят и в Донецкой области. Там наборы доступны жителям Лиманской, Добропольской и Дружковской общин. Однако наибольшая потребность в обеспечении наблюдается именно в Харькове и близлежащих районах, где значительное количество людей потеряло жилье или было вынуждено покинуть дома.

Для участия в программе граждане должны обратиться на горячую линию координирующей процесс организации. Это позволяет соблюдать прозрачный порядок распределения помощи и обеспечивать тех, кто действительно больше всего в ней нуждается.

Кстати, также сообщалось о том, что в Харькове пенсионеры могут получить доплаты.

