Работа для пенсионеров в Чернигове разная, можно выбрать любую вакансию, многие компании готовы платить достойную зарплату и предоставляют хорошие условия, сообщает Politeka.net.
Мы проанализировали несколько актуальных вакансий.
К примеру, работа для пенсионеров в Чернигове предлагается для водителей, которым готовы платить от 42 до 47 тысяч гривен. Компания «ТВИНРАЙЗ» ищет водителя для перевозки товаров.
Предлагается:
- официальное трудоустройство и все социальные гарантии согласно законодательству Украины;
- график с понедельника по пятницу (из них 4 дня командировки по Украине); суббота, воскресенье, государственные и религиозные праздники – выходные;
- обслуживание авто на СТО;
- конкурентную заработную плату (имеются премии и дополнительные бонусы).
Обязанности: перевозка товаров собственных торговых марок по территории Украины; помощь в разгрузке товаров в 30-35 точках.
К тому же работа для пенсионеров в Чернигове найдется для электромонтера по обслуживанию электрооборудования. Заработная плата в должности составляет 14 тысяч гривен.
Основные обязанности: осуществлять работы по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
Кандидат должен отвечать следующим требованиям: образование соответствующего направления; опыт работы в должности электромеханика с разрядом и стаж работы не менее одного года; умение выполнять электромонтажные работы; навыки использования электроинструмента.
Предлагается:
- официальное трудоустройство в крупной развивающейся компании;
- стабильная заработная плата;
- премия за выполнение плановых показателей;
- обучение и профессиональное развитие;
- возможности карьерного роста.
