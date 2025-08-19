Работа для пенсионеров в Чернигове найдется на разных должностях, которые могут заинтересовать.

Работа для пенсионеров в Чернигове разная, можно выбрать любую вакансию, многие компании готовы платить достойную зарплату и предоставляют хорошие условия, сообщает Politeka.net.

Мы проанализировали несколько актуальных вакансий.

К примеру, работа для пенсионеров в Чернигове предлагается для водителей, которым готовы платить от 42 до 47 тысяч гривен. Компания «ТВИНРАЙЗ» ищет водителя для перевозки товаров.

Предлагается:

официальное трудоустройство и все социальные гарантии согласно законодательству Украины;

график с понедельника по пятницу (из них 4 дня командировки по Украине); суббота, воскресенье, государственные и религиозные праздники – выходные;

обслуживание авто на СТО;

конкурентную заработную плату (имеются премии и дополнительные бонусы).

Обязанности: перевозка товаров собственных торговых марок по территории Украины; помощь в разгрузке товаров в 30-35 точках.

К тому же работа для пенсионеров в Чернигове найдется для электромонтера по обслуживанию электрооборудования. Заработная плата в должности составляет 14 тысяч гривен.

Основные обязанности: осуществлять работы по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

Кандидат должен отвечать следующим требованиям: образование соответствующего направления; опыт работы в должности электромеханика с разрядом и стаж работы не менее одного года; умение выполнять электромонтажные работы; навыки использования электроинструмента.

Предлагается:

официальное трудоустройство в крупной развивающейся компании;

стабильная заработная плата;

премия за выполнение плановых показателей;

обучение и профессиональное развитие;

возможности карьерного роста.

